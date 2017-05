White Room stanno per rilasciare il loro nuovo singolo, “Take Me Away”, giusto in tempo per presenziare al festival “di casa”, il Great Escape di Brighton, in scena questo weekend. Il quintetto si propone con un nuovo ritaglio di ritmi psichedelici e chitarre indie, il quale va a far compagnia all’altra A-Side “Stole The I.V.” di cui abbiamo parlato qualche mese fa. La release, infatti, consiste in una doppia A-Side ed é in uscita ufficiale il 18 Maggio via Havana Affair.

Ascolta il nuovo brano qui sotto.