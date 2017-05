DAUGHTER LIVE IN ITALIA PER 3 DATE

DAUGHTER LIVE IN ITALIA PER 3 DATE

A tre anni di distanza dall’uscita del loro album di debutto, “If You Leave”, i Daughter fanno ritorno in Italia con il nuovo “Not To Disappear”:

4 settembre @ Verona, Teatro Romano

Via Regaste Redentore, 2, 37129 VR

Biglietto: da 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it da Venerdì 19 Maggio, ore 11.00

5 settembre @ San Mauro Pascoli (CE), Villa Torlonia, Acieloaperto

www.acieloaperto.it

Via Due Martiri, 2, 47030 San Mauro Pascoli FC

Biglietto: 25,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it da Venerdì 19 Maggio, ore 11.00

6 settembre @ Sestri Levante (GE) @ Ex Convento Dell’Annunziata – Mojotic

www.mojotic.it

Via Portobello, 19, 16039 Sestri Levante GE

Biglietto: 28,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it da Venerdì 19 Maggio, ore 11.00