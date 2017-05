L’ATTIMO FUGGENTE 15 MAGGIO 2017

01. IL Nostro Singolo della Settimana: Vikesh Kapoor – Down By The River

02. Jeff Tweedy – Laminated Cat

03. Fionn Regan – Turn The Skies Of Blue On

04. Leroy Lytel – Butcher’s Bay

05. Withered Hand & a Singer of Songs – After The Rain

06. The Great Park – If There Could Ever Be Anything As Mean As A Man

07. The Wilderness Of Manitoba – Brigden Fair

08. Thad Kopec – Final Task

09. Entrance – Summer’s Child

10. Will Stratton – Vanishing Class

11. Jake Houlsby – Vondelpark

12. Kevin Morby – Come To Me Now

13. Matt Maltese – No One Won The War

14. The Singing Skies – Taken By The Wind

15. Fred Woods – Nightingale

16. HAV – Loch Tay Boat Song

17. Adam Scott Glasspool – In The Shade Of The Trees

18. Northern Exchange – Reform

19. LRN GRN – Only Light

20. The Green Kingdom – The Singing River

21. Melodía – A Last Message Of A Rainy Day

22. Il Nostro Bacio della Buonanotte: Federico Durand – La Niebla Cambie De Color

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – Vikesh Kapoor – Down By The River:

Sono passati quasi quattro anni da quando abbiamo scoperto Vikesh Kapoor e il suo magnifico esordio “The Ballad Of Willy Robbins” e del musicista statunitense si erano quasi perse le tracce. Arriva così come un fulmine a ciel sereno un suo nuovo brano, per ora disponibile solo in versione digitale e flexi disc. “Down By The River”, il nostro nuovo singolo della settimana, è stato scritto da Vikesh mentre si trovava bloccato a casa in Pennsylvania, con una tempesta di neve che infuriava fuori dalle sue finestre. “Ero seduto sulla sponda del fiume Susquehanna, che passa tumultuoso attraverso la mia città, e, circondato dalla neve, pensavo a una ragazza ucraina che per caso avevo incontrato lì, l’inverno precedente”, racconta Kapoor. “Poche notti più tardi, aspettando che la neve si sciogliesse, l’immagine di lei sulla riva del fiume è diventata chiara nella mia mente. Ho finito la canzone che il sole non era ancora sorto, ma non mai avuto l’occasione di cantarla per lei”. Basata su un delicato fingerpicking e sulla espressiva voce di Kapoor, “Down By The River” è un’elegia alla natura effimera delle cose: il fiume, come l’amore, come la vita, cambia in un istante, e scorre, sereno o impetuoso, fino ad arrivare alla sua destinazione finale. Bentornato Vikesh!

Down by the River by VIKESH KAPOOR

