TWIN PEAKS: SARANNO PUBBLICATE 2 COLONNE SONORE DELLA NUOVA STAGIONE

Domenica notte, 9pm locali, negli State su Showtime sono andate in onda le prime due puntate di “Twin Peaks” storica serie TV anni ’90 firmata da David Lynch, che quest’anno, dopo circa 25 anni di attesa, rivive con una terza, attesissima, stagione.

Contestualmente la Rhino Records ha annunciato che il prossimo 8 settembre verrano pubblicate, in CD e doppio vinile, ben due colonne sonore legate a questo incredibile ritorno: “Twin Peaks (Music From the Limited Event Series)” e “Twin Peaks (Limited Event Series Original Soundtrack)”.

Le soundtracks conterranno composizioni originali di Angelo Badalamenti, già al lavoro sulle musiche delle prime stagioni, e brani dei Chromatics che venerdì scorso si sono esibiti a Los Angeles al termine della serate di premiere della nuova serie suonando dal vivo il brano “Shadow”.