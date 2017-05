VIDEO: LANA DEL REY Lust For Life (feat. The Weeknd)

Lana Del Rey condivide il video ufficiale di “Lust For Life” secondo estratto dal suo prossimo disco, che porta lo stesso titolo del brano, ancora senza release-date.

In “Lust For Life” troviamo anche il featuring di The Weeknd che compare anche nel video:

Prima di questo pezzo la Dal Rey aveva condiviso il singolo “Love”.