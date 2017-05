COSMO: UNICA DATA ESTIVA IN ITALIA + NUOVO SINGOLO

Cosmo annuncia un’unica data estiva per questo 2017:

21 giugno 2017 – Roma – Piazza Farnese / Francia in Scena

L’artista piemonteste sarà quindi il 21 giugno nella capitale per La Festa della Musica in collaborazione con il Ministero dei Beni culturali e il Comune di Roma.

L’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese celebra l’inizio dell’estate e dal 1985 è diventata l’appuntamento europeo in cui musicisti dilettanti e professionisti invadono le strade, i musei, i palazzi delle città con concerti gratuiti.

Alcuni giorni fa Cosmo ha invece rilasciato la nuova “Sei la mia città” primo brano inedito dai tempi dell’album “L’ultima festa”, una canzone che ancora non sappiamo se verrà inclusa nel nuovo album, ora in lavorazione, che dovrebbe uscire nel 2018 anche se ancora non si conosce una data certa.