TRAGEDIA A MANCHESTER. BOMBA ESPLODE AL CONCERTO DI ARIANA GRANDE.

Ancora terrorismo, ancora un luogo di svago e divertimento protagonista di una grande tragedia.

Ieri notte una bomba è esplosa alla Manchester Arena alla fine del concerto di Ariana Grande evento, come facilmente prevedibile vista la fama di idolo pop della cantante, affollatto di teenager.

Al momento le vittime confermate sarebbero 22 con almeno 60 feriti e svariati dispersi. Nonostante non siano ancora trapelate notizie ufficiali in merito e nessuno abbia, per ora, rivendicato l’azione, sembra si tratti proprio di atto terroristico.

Secondo le prime dichiarazioni ufficiali della polizia l’esplosione, avvenuta nel foyer del palazzettto, sarebbe stata provocata da un solo attentatore morto allo scoppio della bomba rudimentale che portava con se.

Ancora ignota identità e moventi dell’attentatore.

Questo il primo tweet della Grande a tragedi avvenuta:

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017