STREAMING: SOMEONE

STREAMING: SOMEONE The Deep

Someone é il nuovo progetto di Tessa Rose Jackson, artista e compositrice olandese con all’attivo già un album d’esordio (2013) a svariate collaborazioni e produzioni legate a colonne sonore per cinema e TV. “The Deep” può essere definito come un singolo d’esordio, che marca il compimento di una trasformazione artistica dovuta a una generale maturazione sul piano personale.

“Volevo un nuovo nome che potesse rappresentare tutto e niente allo stesso tempo – ha affermato l’artista – per fare in modo che le persone non si interroghino troppo su chi e cosa sono, ma si concentrino su quello che ho fatto e che faccio”.

“The Deep” é un viaggio tra bagliori dream-pop e concretezza in chiave synth, tra voci appena sussurrate e paesaggi di malcelata malinconia. Ascolta qui il brano.