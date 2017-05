“Lust For Life” quinto disco in studio di Lana Del Rey verrà pubblicato il prossimo 21 luglio.

Ad annunciarlo la stessa artista via twitter:

July 21 fam — Lana Del Rey (@LanaDelRey) May 25, 2017

Pochi giorni era approdato online il video della title-track che vanta il featuring di The Weeknd. “Lust For Life” è la quarta traccia estratta dal nuovo disco dopo “Love”, “Cherry”, “Coachella – Woodstock In My Mind”.