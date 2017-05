ST VINCENT E’ AL LAVORO SUL NUOVO DISCO. COLLABORERA’ CON IL CANTANTE DEI BLEACHERS.

In un’intervista rilasciata al magazine Guitar World lo scorso dicembre Annie Clark aveva lasciato intendere che il nuovo disco a firma St Vincent sarebbe uscito questa primavera.

In primavera ci siamo ma dell’atteso album dell’artista americana, al momento, nessuna traccia.

Il New York Times in questi giorni ci conferma però che le lavorazione al successore di “St. Vincent”, uscito ormai 3 anni fa, procedono e che ad affiancare la Clark in studio c’è Jack Antonoff cantante dei Bleachers e produttore affermato:

Antonoff sta lavorando su nuova musica con la cantante e chitarrista St. Vincent assicura il giornale della grande mela.

Relativamente al suo prossimo lavoro l’artista aveva dichiarato:

Il sound subirà un cambio di rotta..

e ancora

Ho avuto modo di fare un passo indietro e riflettere non mi sono limitata a rimanere nel loop tour-disco-tour-disco-tour, come ho fatto negli ultimo 10 anni. Credo che sarà il disco più profondo che abbia mai realizzato. La musica è un campo molto aperto per i creativi, possono fare ciò che vogliono, il rischio sarà premiato – specialmente ora che la posta in gioco è alta. Il personale è anche politico e ciò che è politico influenza l’arte. Solo la musica che ha realmente qualcosa da dire avrà successo.