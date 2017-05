BLACK MIRROR: NUOVE ANTICIPAZIONI SULLA QUARTA STAGIONE

Continuano le anticipazione sull’attesa nuova quarta stagione di “Black Mirror”, nota serie TV prodotta da Netflix.

Charlie Brooker, creatore della saga, in un’intervista rilasciata sul finire del 2016 aveva dichiarato che la prossima stagione avrebbe contenuto un ‘comedy episode’, un ‘crime thriller’ e un ‘indie drama’ così come un episodio interamente diretto da Jodie Foster.

Adesso invece arriva la conferma che a scrivere un nuovo capitolo di Black Mirror sarà il famoso mago (e tante altre cose tra le quali attore e scrittore) Penn Jillette.

Durante una recente intervista Jillette ha raccontato di una sua disavventura capitata nel 1981 in Spagna. Ricoverato in ospedale per un malore il noto illusionista americano aveva avuto difficoltà a ricevere le cure adeguate a causa della lingua.

Dopo questa esperienza scrisse “The Pain Addict” un racconto sci-fi nel quale i medici, tramite dei sensori, possono provare e quindi interpretare il dolore dei pazienti.

La trama diventerà quindi un nuovo episodio di Black Mirror e addirittura potrebbe essere l’ultimo capitolo dell’intera serie.