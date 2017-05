L’ATTIMO FUGGENTE 22 MAGGIO 2017

01. Il Nostro Singolo della Settimana: Elle Mary & The Bad Men – Pretend

02. Chantal Acda – Our Memories

03. Aldous Harding – I’m So Sorry

04. Shannon Wright – Iodine

05. Girlpool – Fast Dust

06. Marika Hackman – Violet

07. This Is The Kit – Moonshine Freeze

08. Girl Ray – Preacher

09. Hazel English – Love Is Dead

10. Modern Cosmology – C’Est Le Vent

11. Beach Fossils – Tangerine feat. Rachel Goswell

12. Mist – Fade in Fade Out

13. Diagrams – Under The Graphite Sky

14. Great Lake Swimmers – Swimming Away

15. Chris And Thomas – This Life

16. Viking Moses – Clown School

17. Chirs Bathgate – Nicosia

18. Bonnie ‘Prince’ Billy – The Day The Rains Came

Oldies, But Goldies: Red House Painters – Down Colorful Hill [4AD 1992]

19. Red House Painters – Lord Kill The Pain

20. Red House Painters – Michael

21. Red House Painters – Japanese To English

22. Il Nostro Bacio della Buona Notte: Early Day Miners – Centralia

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – Elle Mary & The Bad Men – Pretend:

Elle Mary è una cantautrice gallese, cresciuta a Manchester, prossima all’esordio discografico insieme alla sua band, The Bad Men, con “Constant Unfailing Night”, che uscirà in autunno per A Modest Proposal. La sua versione dello slowcore, acustica e minimale, convogliata da canzoni caratterizzate da un continuo crescendo emotivo, riesce a coinvolgere immediatamente l’ascoltatore grazie al sottile fascino e all’inquietudine che ne permea ogni singola nota. Partita con il solo ausilio di una chitarra acustica, l’artista gallese, anche a seguito di vicende amorose non propriamente soddisfacenti, ha deciso, per reinventarsi, di imbracciare la chitarra elettrica e di allontanarsi progressivamente dalla musica folk degli esordi. Nel processo di contaminazione del folk con elementi più marcatamente noir, una componente in particolare rimane tratto distintivo della musica di Elle Mary: l’utilizzo dello spazio all’interno del processo creativo. Il silenzio tra le note è elemento importante quanto le melodie. “Pretend”, il nostro singolo della settimana, descritto da Elle come una satira della sua vita sentimentale, è una canzone sospesa, appunto, sognante e costruita sugli affascinanti ricami vocali della sua autrice, connotata da una tensione emotiva che sembra sempre sul punto di deflagrare. Aspettiamoci che, nell’album, prima o poi accada.

L’Attimo Fuggente è una trasmissione radiofonica in diretta, condotta da Francesco Amoroso e Raffaello Russo, che va in onda ogni lunedì, dalle 21:00 alle 23:00 su Radio Città Aperta in streaming (http://radiocittaperta.it/onair). Da oltre cinque anni, attraverso la radio e la propria pagina Facebook, grazie a rubriche, piccoli speciali e monografie in pillole, tantissime anteprime e novità, ma anche recuperi dal passato prossimo e remoto, coinvolgenti live acustici in studio, L’Attimo Fuggente tenta di dare assoluto ed esclusivo risalto alle emozioni nella musica. Le mode, i generi, il successo, vanno e vengono, ma le emozioni che la musica riesce a regalare rimangono per sempre.

Parafrasando il protagonista dell’omonimo film degli anni novanta: Non ascoltiamo e suoniamo musica perché è carino: noi ascoltiamo e suoniamo musica perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la musica, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.