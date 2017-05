LIAM GALLAGHER: ARRIVA IL PRIMO SINGOLO SOLISTA E UN LIVE RACCOLTA FONDI PER L’ATTENTATO DI MANCHESTER

Liam Gallagher annuncia la pubblicazione del suo debut single e il suo primo live solista.

“Wall of Glass”, che esce il prossimo 1 giugno e per il quale è già attivo pre-order, è il primo estratto dal suo atteso album di debutto in solitaria, disco che ad oggi non ha ancora titolo e release-date.

Contestualmente arriva la notizia anche del primo live che avverrà al Manchester Ritz all’interno di una serie di concerti che raccoglieranno fondi per le famiglie vittime dell’attentato terroristico alla Manchester Arena nella quale hanno perso la vita 22 persone.

Anche Peter Hook, Badly Drawn Boy, A Certain Ratio, e molti altri saranno protagonisti di eventi con lo stesso scopo benefico.