NEIL YOUNG: IL DISCO ‘PERDUTO’ SARA’ PUBBLICATO A LUGLIO

“Hitchhiker” disco registrato negli Indigo Ranch Studios di Malibu da Neil Young nel 1976 e mai pubblicato vedrà finalmente la luce il 14 luglio in vinile.

Come riportato da Stereogum un sito di fan del cantautore canadese ha intercettato il titolo nella lista di prossime pubblicazioni del negozio di vinili Diverse Vinyl.

“Hitchhiker” contiene 9 composizioni acustiche che Young ha così descritto nel 2014

Ho passato una notte intera con David e ho registrato queste 9 canzoni acustiche, ho completato questo tape chiamato “Hitchhiker”.

e ancora:

era un pezzo completo, sebbene io fossi un pò fato cosa che puoi sentire nella perfomance. Dean Stockwell mio amico e grande attore era con noi quella notte, seduto nella stanza mentre buttavo giù le canzoni tutte d’un fiato fermandomi solo per fumare, una birra o una coca cola. Briggs era in control room, missando dal vivo sulla sua console favorita.

La cover del disco è stata creata da Gary Burden collaboratore storico di Young:

Tracklist:

01. ‘Powderfinger’

02. ‘Hold Back The tears’

03. ‘Human Highway’

04. ‘Hitchhiker’

05. ‘Ride My Llama’

06. ‘Lookout For My Love’

07. ‘Lotta Love’

08. ‘Fontainebleau’

09. ‘Campaigner’