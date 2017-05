RED BULL TV 2017: OTTO FESTIVAL MUSICALI DAL VIVO SU RED BULL TV

Per il secondo anno, da giugno ad ottobre, occhi puntati su 400 ore di diretta dai festival più attesi.

Le più suggestive performance, i palchi e le line-up più intriganti nei cartelloni dei festival saranno tutte trasmesse in diretta su Red Bull TV, un servizio gratuito di streaming digitale disponibile su tutti i dispositivi.

Da Giugno ad Ottobre 2017 gli appassionati della musica provenienti da ogni angolo del mondo si sentiranno come degli addetti del settore grazie a Live Music Festival su Red Bull TV. Otto festival eccezionali saranno programmati impeccabilmente e trasmessi in diretta da qualsiasi dispositivo su http://www.redbull.tv/festivals.

Gli spettatori potranno vivere cosa si vede da dietro le quinte e sulla scena, con una nuova prospettiva emozionante che ci farà sembrare di essere sul posto. Questa copertura esclusiva dal vivo su Red Bull TV sarà presentata da un team di esperti: Will Best, Johann Wald e Julie Adenuga per i festival Europei e Sal Masekela e Hannah Rad per i festival dagli Stati Uniti, condivideranno interviste, storie, avvenimenti on stage, l’atmosfera e tutto quello che succede nei festival per riviverli on demand.

La stupefacente serie mondiale di trasmissioni live di Red Bull TV inizia a Giugno con il Primavera Sound (Barcellona / Spagna) e viene seguita da Bonnaroo (Manchester, Tennessee / Stati Uniti), Demon Dayz (Margate / Regno Unito), Electric Daisy Carnival (Las Vegas / USA), Roskilde (Roskilde / Danimarca), Montreux Jazz Festival (Montreux / Svizzera),Lollapalooza (Chicago / USA) e dall’Austin City Limits Festival (Austin / US) a metà Ottobre.

Ecco la lista dei festival protagonisti di questa maratona di diretta web:

Primavera Sound – Barcellona, ​​Spagna

In diretta su RED BULL TV dal 1 al 3 GIUGNO

Presentato da Will Best, Johann Wald e Julie Adenuga.

Il Primavera Sound si svolge nella soleggiata Barcellona dal 2001, quando ha iniziato come festival indipendente urbano incentrato su artisti underground della scena pop rock e anche elettronica. Negli ultimi 16 anni, si è evoluto in un evento culturale di fama mondiale in grado di riunire acts meno conosciuti e artisti di fama più consolidati, con particolare attenzione alla qualità e all’eclettismo. È un festival orgoglioso di presentare alcuni dei più interessanti gruppi off-kilter della scena, pur mantenendo anche una selezione di musica mainstream e tradizionale, capace di creare un’esperienza unica di flessibilità per i presenti. Un riferimento imbattibile tra i cartelloni musicali moderni.

primaverasound.com

Bonnaroo Music & Arts Festival – Manchester, Tennessee, USA

In diretta su RED BULL TV dal 8 al 11 GIUGNO

Iniziato nel 2002 come piattaforma per mostrare il meglio della musica dal vivo, questo iconico festival americano è diventato un’esperienza di quattro giorni che comprende artigianato, commedia, cinema, teatro, birrerie sala giochi e molto altro ancora. Il Bonnaroo Music and Arts Festival si tiene in una spettacolare fattoria di 700 ettari a Manchester, Tennessee, e ogni anno riunisce migliaia di appassionati di musica in un ambiente adibito a campeggio, in cui i fans possono vivere l’esperienza di ben più di 150 concerti distribuiti su più palchi in grado di offrire diversi generi musicali dal rock, all’hip hop, all’ elettronica e al jazz.

bonnaroo.com

Demon Dayz – Margate, UK

In diretta su RED BULL TV il 10 GIUGNO

Questa nuovissimo festival di un giorno è stato guidato dai Gorillaz e segna il loro fantastico ritorno sul palco, dopo la loro ultima performance al Plastic Beach World Tour del 2010.

Curato dai fondatori dei Gorillaz Damon Albarn e Jamie Hewlett, il festival fa il suo esordio a Dreamland, un parco divertimenti recentemente restaurato con strutture di intrattenimento degli anni ’20 e installazioni d’arte interattiva, situato nella località balneare britannica di Margate, Regno Unito. Con tre palchi e una line-up eclettica, il festval, nel frattempo andato già sold out e molto atteso, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva nel Mondo attraverso Red Bull TV, oltre a ospitare contenuti al di fuori del palcoscenico e on demand su tutti i canali Red Bull.

Electric Daisy Carnival Las Vegas – Las Vegas, USA

In diretta su RED BULL TV dal 16 al 18 GIUGNO

Altro nuovo appuntamento per il programma di Red Bull TV di quest’anno, il Carnival Electric Daisy è una festa per i sensi. Prende tutta la magia di Las Vegas e la mescola con un’atmosfera unica e colorata, una perfetta fusione di natura e tecnologia. La colonna sonora del festival include alcuni dei più emozionanti generi di musica elettronica: trance, trap, dubstep e techno.

Questa stupenda celebrazione di tre giorni della cultura della musica da ballo è oggi un fenomeno mondiale, con centinaia di artisti incastonati sullo sfondo di un carnevale di grandi dimensioni su 8 palchi, installazioni d’arte ed esperienze immersive.

Roskilde Festival – Roskilde, Denmark

In diretta su RED BULL TV dal 28 GIUGNO al 1 Luglio

Presentato sa Will Best e Johann Wald

Situato in un campo a 30 km da Copenaghen, Roskilde è attivo dal ’71 ed è il più grande festival di musica e cultura del Nord Europa. Nel 1978, gli organizzatori acquistarono la scena arancione di un set dei Rolling Stones usato per un un loro tour europeo. Il palco arancione e i suoi archi sono diventati un simbolo ben noto del il festival, i cui 9 palchi ospitano una media di 175 artisti, tra un vasto mix di acts ben noti, talenti in ascesa e proposte scandinave. Roskilde è anche diventata casa della tecnologia innovativa, con progetti eco sostenibili, arte e cibo gourmet di cuochi danesi. Ogni anno circa 30.000 volontari contribuiscono a rendere il Roskilde Festival l’evento unico che è. Il suo enorme campeggio di 80 ettari apre quattro giorni prima dell’inizio del festival, diventando un evento vero e proprio.

Montreux Jazz Festival – Montreux, Switzerland

In diretta su RED BULL TV dal 30 Giugno al 15 Luglio (Giorni di programmazione ancora da definire)

Situato sulle rive del Lago di Ginevra a Montreux, in Svizzera, questo festival, fondato alla metà degli anni Sessanta, è diventato un evento unico per gli appassionati di musica d’improvvisazione di tutto il mondo. La sua programmazione impeccabile e l’organizzazione a livello mondiale lo rendono veramente irripetibile. Artisti leggendari da Miles Davis a Ray Charles, da David Bowie a Prince, hanno fatto tappa in quello che oggi è noto come uno dei festival più influenti e reputati del pianeta. E’ cosa certa che, qualunque cosa succeda al Montreux Jazz Festival, diventa immediatamente già storia.

Lollapalooza – Chicago, USA

In diretta su RED BULL TV dal 3 al 6 AGOSTO

Fondato nel 1991 dal visionario Perry Farrell, il Lollapalooza ha avuto inizio come festival itinerante per poi giungere a ridefinire la moderna concezione dei festival concepita attualmente. Dopo più di 25 anni è cresciuto fino a diventare un festival di levatura mondiale all’interno del Grant Park di Chicago (dal 2005), e negli altri paesi culturalmente avanzati come Cile, Argentina, Brasile, Germania e Francia. Il Lollapalooza è una destinazione prioritaria per i fan sia all’interno degli Stati Uniti che all’estero, capace di offrire una miscela unica di performance ad alto livello.

Austin City Limits Music Festival – Austin, Texas, USA

In diretta su RED BULL TV dal 6 al 8 OTTOBRE

Situato nel cuore della capitale mondiale della musica dal vivo, Austin City Limits Music Festival si svolge durante due fini settimana di Ottobre. Il festival offre più di 110 bands distribuite su otto palchi agli oltre 75.000 fans giornalieri provenienti da Austin e da tutto il mondo. Il cartellone dell’ ACL Fest comprende pop, rock, folk, alt country, blues, gospel, R & B e dance. Il festival di levatura mondiale offre anche il meglio della città di Austin, tra cui un’ampia selezione di varietà culinarie che mostrano alcuni dei migliori ristoranti della città, nonché ACL Cares, un’area che fornisce alle organizzazioni senza scopo di lucro un’occasione per ottenere il sostegno da migliaia di entusiasti sostenitori.

Le line-up di ogni diretta saranno annunciate qualche giorno prima di ogni festival.

Restate sintonizzati sui social @RedBullTV.

Tutte le dirette soono disponibili all’indirizzo sul sito di Red Bull TV.

Red Bull TV è distribuita digitalmente su telefoni cellulari, tablets, console, dispositivi OTT e Smart Tv.