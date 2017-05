STREAMING: COLOUR OF SPRING

STREAMING: COLOUR OF SPRING Love

A poco più di un mese dal rilascio di “Echoes”, Colour Of Spring tornano con un nuovo brano estratto dal loro EP self-titled in uscita a Giugno. “Love” é un pezzo pregno di atmosfere eteree, voci soffuse e chitarre distorte che ricordano gli Slowdive più recenti se non la malinconia di Beach Fossils.

Ascolta qui il nuovo brano di una delle band di Leeds più in vista nel panorama britannico attuale.