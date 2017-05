Niente Frank Ocean al prossimo PrimaveraSound Festival di Barcellona.

L’artista ha cancellato la sua partecipazione adducendo come motivazione production delays beyond his control.

Questo il comunicato del festival:

Frank Ocean cancels his performance at Primavera Sound / Frank Ocean cancela su presencia en Primavera Sound https://t.co/OgftDQXTpN — Primavera Sound (@Primavera_Sound) 27 maggio 2017

L’organizzazione spagnola offre il rimborso a tutti i possessori del biglietto giornaliero.