IL 2 GIUGNO ESCE UN NUOVO SINGOLO DEI RADIOHEAD

Il prossimo 23 giugno uscirà “OKNOTOK” reissue dello storico “Ok Computer” che oltre i dodici brani del disco originale conterrà otto B-sides e ben tre inediti risalenti alle sessioni in studio di quegli anni: “I Promise”, “Lift” e “Man Of War”.

Su Reddit alcuni utenti hanno intercettato uno screenshot di spotify che annuncia la pubblicazione di “I Promise”, una delle preziose tracce mai realizzate prima, per il 2 giugno:

New @radiohead song "I Promise" apparently out this week https://t.co/2iMNYblEKl pic.twitter.com/qbUWHrctqR

— Stereogum (@stereogum) May 28, 2017