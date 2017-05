VINCI BIGLIETTI PER ANDY SHAUF LIVE @ MONK, ROMA, MARTEDì 13 GIUGNO

Vi regaliamo 2 biglietti per il concerto di ANDY SHAUF al Monk.

Aggiudicarsi il premio e’ facile. Inviate una mail con oggetto “Voglio ANDY SHAUF” all’indirizzo eventi@indieforbunnies.com

Nella mail inoltre indicate un vostro nome o nickname. In caso di vittoria lo pubblicheremo su questa pagina.

Tra le mail che riceveremo sorteggeremo due fortunati vincitori ai quali assegneremo 1 biglietto ognuno.

Ti ricordiamo che l’ingresso al Monk è riservato ai soli soci possessori della tessera Arci 2017.

➟ REGISTRATI online tramite il form QUI

➟ RITIRA la Tessera all’ingresso, versando il contributo annuale.

Tra Registrazione e Ritiro devono intercorrere circa 24h, quindi non ridurti all’ultimo momento!!

IL CONTEST TERMINA LUNEDI’ 12 GIUGNO



Martedi 13 Giugno

Apertura Porte Ore 19:30 – Inizio Concerti Ore 22.00

ANDY SHAUF in Concerto

INGRESSO RISERVATO AI SOCICON TESSERA ARCI 2017

CONTRIBUTO ALL’ATTIVITA’ 10€ – 8€ + D.P.

ANDY SHAUF

Dopo aver dato il via alle registrazioni di “The Party” in Germania, nei primi mesi del 2014, Andy Shauf, cresciuto in una piccola città del Saskatchewan, li ha completati a Regina, in Canada, occupandosi dell’incisione di tutti gli strumenti, con l’eccezione degli archi, gestiti da Colin Nealis. Con “The Party”, Shauf, cresciuto in una piccola città del Saskatchewan, crea magistralmente un cast di personaggi memorabili ed unici. “The Party” è il racconto di un “classico house party americano” (Ondarock), dove ogni canzone ritrae alla perfezione un personaggio: c’è la ragazza che balla da sola al centro della stanza con gli occhi di tutti puntati su di lei, c’è quello che rivela i proprio segreti, quello che mentre bella con una ragazza si accorge che assomiglia stranamente alla sua ex, c’è il corteggiamento fuori luogo e c’è chi addirittura passa a miglior vita. Il quadro è magistralmente dipinto da chitarre distorte, sezioni d’archi, clarinetti e synth, il tutto accompagnato da pianoforte, chitarre acustiche e batteria. “The Party” non è esattamente un concept album, è più un “album after-party”. Un album da hangover, quando solo le canzoni di Shauf possono dare un senso a quanto è successo la sera prima.