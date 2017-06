ARCADE FIRE: “EVERYTHING NOW” E’ IL NUOVO SINGOLO E IL VINILE SARA’ IN VENDITA AL PRIMAVERA

Le indiscrezioni ‘spoilerate’ ieri dalla stazione radio canadese vengono ora confermate dagli stessi Arcade Fire.

“Everything Now” è il titolo del nuovo singolo della band canadese e lo troverete, in versione vinile, già sabato al tavolo del merchandising al Primavera Sound prima dell’esibizione del gruppo all’interno del festival spagnolo.

Il 12″, arancione, presenterà come b-side una versione strumentale del brano

🚨🚨🚨🚨🚨

Everything Now 12" vinyl, on sale at Primavera Sound via Rough Trade! Looks amazing! Neeeeed! https://t.co/NZzTt1HcIu pic.twitter.com/wnGOZuVjdN

— Arcade Fire tube (@ArcadeFiretube) May 31, 2017