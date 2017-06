OASIS: CI SARA’ LA REUNION PER IL CONCERTO A SCOPO BENIFICO DI ARIANA GRANDE?

Fervono i preparativi per il mega concerto a scopo benefico di Ariana Grande il prossimo 4 giugno all’Old Trafford di Manchester.

L’evento raccoglierà fondi per i familiari delle vittime dell’orribile attacco terroristico dello scorso 22 maggio nel quale 22 persone, tra cui giovanissimi, sono rimaste uccise dall’esplosione di un ordigno fatto denotare da un kamikaze all’uscita del concerto di Ariana Grande all’O2 di Manchester.

Il live, che coinvolgerà tra gli altri Katy Perry, Take That e Coldplay potrebbe regalare anche l’inattesa reunion degli Oasis.

Questa l’ipotesi circolata in rete dopo il tweet di Taboo dei Black Eyed Peas che presentando la serata si è lasciato scappare il tag #Oasis:

Wait. Did one of the Black Eyed Peas just give away an @oasis reunion this Sunday? https://t.co/8ZVFMxldqz pic.twitter.com/VOvYuPoZSg

— Dork (@readdork) May 31, 2017