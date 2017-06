TODAYS FESTIVAL: ECCO IL CARTELLONE COMPLETO DELL’EDIZIONE 2017

La terza edizione del Todays Festival che si terrà a Torino dal dal 25 al 27 agosto 2017 annuncia la line-up definitiva.

Nell’ultimo week-end di agosto, dal primo pomeriggio a notte inoltrata oltre agli ormai noti live di grandi artisti nazionali e internazionali (tra gli altri Pj Harvey, Mac DeMarco, Richard Ashcroft, The Shins, Band Of Horses) il TODAYS propone anche occasioni di formazione e approfondimento, laboratori, performance e dj set.

Ecco nel dettaglio l’offerta della tre giorni:

Venerdì 25 Agosto

sPAZIO211 open air

Giovanni Truppi, Birthh, Mac DeMarco, PJ Harvey

Via Cigna, 211

prezzo del biglietto: 25 Euro + d.p.

apertura porte ore 18.00 – inizio concerti ore 19.00

Parco Aurelio Peccei

Byetone

in collaborazione con il festival Ambienti Digitali

Via Cigna, 136

dalle ore 23.00 – ingresso gratuito

ex fabbrica INCET

Via Cigna, 96/17

in collaborazione con Varvara Festival

Max Cooper, Dbrigde, A Made Up Sound, Shed

dalle ore 00.00 – ingresso gratuito

Sabato 26 Agosto

sPAZIO211 open air

Wrongonyou, Giorgio Poi, Perfume Genius, Richard Ashcroft

Via Cigna, 211, Parco Sempione

prezzo del biglietto: 25 Euro + d.p.

apertura porte ore 18.00 – inizio concerti ore 19.00

Parco Aurelio Peccei

Roly Porter & Marcel Weber, MFO

Via Cigna, 136

dalle ore 23.00 – ingresso gratuito

ex fabbrica INCET**

Via Cigna, 96/17

in collaborazione con Varvara Festival

Karenn, Terence Fixmer, Mono Junk, Boston 168

dalle ore 00.00 – ingresso gratuito

** grazie alla tecnologia Silent ed al supporto di Radio Ohm, web radio torinese, gli spettacoli saranno diffusi in contemporanea in vari luoghi della città, dando la possibilità gratuita al pubblico, indossando un paio di cuffie, di sentire il festival in diretta pur essendo in altro luogo

.

Al PICCOLO CINEMA nel quartiere Falchera, scopriremo come fare, discutere,smontare e rimontare cinema e vita. A PRINT CLUB laboratori aperti di stampa e performance di street art e illustrazione per sperimentare e condividere tecniche, idee e processi, digitali e artigianali. Un grande spazio teatrale polivalente dedicato all’arte in tutte le sue forme alle Vallette, sono le OFFICINE CAOS con la preview del Festival Differenti Sensazioni sull’idea di “abitare” i luoghi del quotidiano, mentre il quartier generale OFF THE CORNER aprirà le porte con un party esclusivo per la session TV live di un artista assai speciale.

Domenica 27 Agosto

Piscina Sempione

PopX

Via Gottardo, 10

ingresso gratuito

sPAZIO211 open air

Andrea Laszlo De Simone, Gomma, Timber Timbre, The Shins, Band Of Horses

Via Cigna, 211, Parco Sempione

prezzo del biglietto: 25 Euro + d.p.

apertura porte ore 18.00 – inizio concerti ore 19.00

prezzi dei biglietti ed abbonamenti:

biglietto singola giornata 25 agosto (con accesso a tutti i concerti): 25 Euro + d.p.

abbonamento 2 giorni (con accesso a tutti i concerti dei 2 giorni scelti): 40 Euro + d.p.

abbonamento 3 giorni (25, 26 e 27 agosto con accesso a tutti i concerti): 60 Euro + d.p.

Informazioni prevendite biglietti singoli ed abbonamenti:

Ticketone – www.ticketone.it – 892 101

Vivaticket – www.vivaticket.it – 892.234

e presso tutti i punti vendita autorizzati

EVENTI A PAGAMENTO: tutti i concerti a sPAZIO211

EVENTI AD INGRESSO GRATUITO: Parco Peccei, ex fabbrica Incet, Galleria d’Arte Gagliardi e Domke, Arca Studios, Piscina Sempione, Piccolo Cinema, Print Club, Officine Caos, Off The Corner