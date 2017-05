L’indiscrezione arriva via twitter dal profilo ufficiale di The Peak stazione radio di Vancouver:

Gli Arcade Fire ci hanno promesso un nuovo pezzo per questo venerdì

Il ‘cinguettio’, prontamente cancellato, suggerisce l’arrivo di un inedito del collettivo canadese per questo venerdì, 2 giugno, un giorno prima dell’attesa esibizione degli AF al PrimaveraSound di Barcellona (sabato 3 giugno a mezzanotte).

A noi come sempre in questi casi non resta che sperare ed aspettare.