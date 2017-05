Secondo video Andrea Laszlo De Simone new entry in casa 42 Records.

Dopo “Vieni A Salvarmi” ecco “La guerra dei baci”, un video-non video omaggio a “The Kiss” di Andy Warhol:

“Uomo Donna”, il primo vero e proprio album di Andrea Laszlo De Simone uscirà il prossimo 9 giugno per 42 Records.

Quest’estate il cantautore e la sua band presenteranno “Uomo Donna” in una serie di appuntamenti speciali nei migliori festival italiani, prima di un vero e proprio club tour che partirà in autunno.

Questi i primi appuntamenti:

01 luglio Milano Il Chiostro d’Estate

20 luglio Cassano Magnago (Varese) Woodoo Fest con The Zen Circus, Ex Otago e altri

28 luglio Vasto (CH) Siren Festival con Apparat, Baustelle, Arab Strap e tanti altri

27 agosto Torino TOdays Festival con Band Of Horses, Shins, Timber Timbre

e tanti altri