OGGI “SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB” DEI BEATLES COMPIE 50 ANNI

Oggo, 1 giugno 2017, sono 50 anni esatti dall’uscita (1 giugno 1967) di “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” tuttora considerato uno dei migliori album di sempre e crocevia fondamentale nella carriera dei Beatles.

Stampaprint, azienda leader in Europa nel settore della stampa online, traccia la vita e la carriera di questo fantastico settantenne.

Così gli autori descrivono l’infografica:

Per molti è l’apice discografico dei Beatles, per qualcuno (Rolling Stone americano compreso) semplicemente il miglior disco di sempre. Di certo, parlare di “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” è al tempo stesso semplice e difficile. Semplice perché tutti conoscono canzoni come “Lucy In The Sky With Diamonds”, “Fixing A Hole”, “With A Little Help From My Friends”, “Getting Better”, “A Day In The Life”. Difficile perché ci sarebbe così tanto da parlare a proposito di questo disco: la celebre copertina con le celebrità (anzi, i “cuori solitari”) in posa, i presunti messaggi nascosti tra le immagini e i testi delle canzoni, il pop, la psichedelia e quella sbandata per l’Oriente che “Within You Without You”, l’unico pezzo scritto da George Harrison, palesa. C’è tutto un mondo inventato dentro all’album, che d’altronde si basa sulla storia di un’immaginaria orchestra di ottoni che si esibisce di fronte a un entusiasta pubblico in un vagheggiato Ottocento inglese. Anche il pubblico in carne e ossa dimostrerà di apprezzare: trentadue in totale le copie vendute. Per fare un po’ di ordine, ci affidiamo ancora una volta all’infografica realizzata da Stampaprint Srl: auguri per i tuoi primi cinquant’anni, “Sergeant Pepper”!

The Beatles – “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club”

Data di pubblicazione: 1 Giugno 1967

Tracce: 12

Registrato: 24 novembre 1966 – 21 aprile 1967

Durata: 39:52

Etichetta: Parlophone/Capitol

Produttore: George Martin

Tracklist:

1. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

2. With a Little Help from My Friends

3. Lucy in the Sky with Diamonds

4. Getting Better

5. Fixing a Hole

6. She’s Leaving Home

7. Being for the Benefit of Mr. Kite!

8. Within You Without You

9. When I’m Sixty-Four

10. Lovely Rita

11. Good Morning Good Morning

12. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

13. A Day in the Life