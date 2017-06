THE WAR ON DRUGS: IL NUOVO DISCO ESCE AD AGOSTO. ASCOLTA IL SINGOLO “HOLDING ON”.

The War On Drugs annunciano il loro quarto album full-length, “A Deeper Understanding”, in uscita il 25 agosto via Atlantic Records.

“A Deeper Understanding”, prodotto da Adam Granduciel e registrato e mixato da Shawn Everett, è il primo album che la band condivide dopo l’acclamato LP del 2014, “Lost In The Dream”, e segna il loro debutto per l’Atlantic.

Dopo la pubblicazione, in occasione del Record Store Day, di “Thinking of a Place”, The War On Drugs presentano il primo singolo dell’album, “Holding On”:

La band sarà presto in Italia dal vivo:

sabato 18 novembre @ Milano – Fabrique

e si esibirà al Late Show with Stephen Colbert il prossimo lunedì 5 giugno.