L’ATTIMO FUGGENTE 29 MAGGIO 2017

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – Star Tropics – Another Sunny Day:

Dicono di essersi formati dopo un incontro casuale “dovuto a una B-side degli Smiths”, gli Star Tropics. E, a giudicare dai loro due primi singoli (“From My Side”/”Tempest” e “Summer Rain”/”Swept Away”) sembra proprio che i punti di riferimento di questi quattro giovani di Chicago siano i summenzionati Dei e tutte le band che tra fine anno 80 e inizio anni 90 hanno animato la scena indie pop jangle inglese (è necessario fare il nome della Creation o della Sarah Records?).

Grazie all’americana Shelflife e alla giapponese Fastcut, a breve vedrà la luce “Lost World”, il loro album d’esordio, che contiene, insieme alla già citata “Summer Rain”, il nostro nuovo singolo della settimana, la scintillante “Another Sunny Day”, che ci riporta davvero indietro nel tempo e nello spazio, grazie alle accattivanti chitarre, alle brillanti melodie e alla infinita dolcezza delle voci maschile e femminile che si fondono insieme mirabilmente. Gli Star Tropics hanno un suono memorabile (che ricorda e da ricordare) che accompagnerà la vostra estate e rimarrà con voi a lungo. Indiepop will never die.

L’Attimo Fuggente è una trasmissione radiofonica in diretta, condotta da Francesco Amoroso e Raffaello Russo, che va in onda ogni lunedì, dalle 21:00 alle 23:00 su Radio Città Aperta in streaming (http://radiocittaperta.it/onair). Da oltre cinque anni, attraverso la radio e la propria pagina Facebook, grazie a rubriche, piccoli speciali e monografie in pillole, tantissime anteprime e novità, ma anche recuperi dal passato prossimo e remoto, coinvolgenti live acustici in studio, L’Attimo Fuggente tenta di dare assoluto ed esclusivo risalto alle emozioni nella musica. Le mode, i generi, il successo, vanno e vengono, ma le emozioni che la musica riesce a regalare rimangono per sempre.

Parafrasando il protagonista dell’omonimo film degli anni novanta: Non ascoltiamo e suoniamo musica perché è carino: noi ascoltiamo e suoniamo musica perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la musica, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.