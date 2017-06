“In Undertow” è il primo singolo tratto da “Antisocialities” nuovo album degli Alvvays chge sarà pubblicato l’8 settembre su Trangressive .

Antisocialites tracklisting

1. In Undertow

2. Dreams Tonite

3. Plimsoll Punks

4. Your Type

5. Not My Baby

6. Hey

7. Lollipop (Ode to Jim)

8. Already Gone

9. Saved By A Waif

10. Forget About Life