ARCADE FIRE: ASCOLTA LA NUOVA “SIGNS OF LIFE”

Circa una settimana fa gli Arcade Fire hanno annunciato “Everything Now” titolo del nuovo disco atteso per luglio.

Oltre alla title-track, già disponibile sulle piattaforme di musica digitale, la band canadese ha svelato, durante il secret show al PrimaveraSound di Barcellona, un secondo inedito dal titolo “Creature Comfort”.

Ora gli estratti dal prossimo disco salgono a tre con “Signs Of Life” suonato per la prima volta ieri sera a Scunthorpe in UK:

Arcade Fire 's new banger – "Signs of Life" – live premiere https://t.co/syIuJyPHfP via @YouTube — Arcade Fire tube 🌐 (@ArcadeFiretube) June 7, 2017

Queesta la setlist del concerto dalla quale emerge anche “Black Mirror” suonata dal vivo l’ultima volta nel 2008: