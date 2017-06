GUARDA I RADIOHEAD SUONARE “I PROMISE” PER LA PRIMA VOLTA IN 21 ANNI

Normalmente non siamo tipi che si guardano indietro. Quando lo facciamo però ci rendiamo conto di che razza di schizzati eravamo e probabilmente siamo ancora. Una delle cose da pazzi che abbiamo fatto è stato non pubblicare questa canzone, pensavamo non fosse abbastanza buona.

Con queste parole pronunciate ieri sera dal palco dell’ Oslo Spektrum, seconda tappa del tour europeo della band, Thom Yorke ha presentato “I Promise” uno dei 3 inediti risalenti al periodo di “Ok Computer” e ripubblicati ora in occasione della reissue celebrativa del disco.

“I Promise” è stata eseguita dal vivo per la prima volta dopo 21 anni: