IRON & WINE ANNUNCIA IL NUOVO DISCO. ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO “CALL IT DREAMING”.

L’ultimo disco di materiale inedito risale al 2013 (“Ghost On Ghost”). Poi era arrivato l’album di cover insieme a Ben Bridwell dei Band Of Horses.

Ora Sam Beam annuncia il nuovo lavoro con il moniker Iron & Wine: “Beast Epic” esce il 25 agosto su Sub Pop.

Primo estratto “Call It Dreaming”:

Iron & Wine porterà le nuove canzoni in tour in Nord America che partirà a fine giugno.

“Beast Epic” tracklist:

01 Claim Your Ghost

02 Thomas County Law

03 Bitter Truth

04 Song in Stone

05 Summer Clouds

06 Call It Dreaming

07 About a Bruise

08 Last Night

09 Right for Sky

10 The Truest Stars We Know

11 Our Light Miles