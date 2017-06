ASCOLTA “TRUE LOVE”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI OTZEKI

Mike e Joel, Otzeki, sono due cugini londinesi accomunati dalla passione per l’elettronica. Tornano dopo qualche tempo con un nuovo, entusiasmante singolo. “True Love” é estratto e title-track dell’EP in uscita a breve per Discophorus Records / AWAL, distribuito anche negli Stati Uniti via AntiFragile.

Trattasi di un brano di 6 minuti, concentrato di vibrazioni elettriche che vanno di pari passo con lo slowcore campionato da Joel e la voce vellutata di Mike. É un ritratto electro-noir che racconta amore ed euforia ed é uno di quei pezzi che finirà in repeat in men che non si dica. Ascoltalo qui.