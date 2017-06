L’ATTIMO FUGGENTE 5 GIUGNO 2017

01. Il Nostro Singolo della Settimana: Oddfellow’s Casino – Swallow The Day

02. Crescent – Starlings

03. Darren Hayman – Wrigsley

04. Stu Larsen – By The River

05. Steve Adey – How Heavy The Days

06. In Gowan Ring – Wandering Aengus

07. Eirikura –Gērds

08. A Lilac Decline – Galaxies Away

09. Kathryn Williams – Common Ground

10. Emily Logan – Bells Tool

11. Satomimagae – Leak

12. Cloud Tangle – Always Falling

13. Atariame – Sweet Taste Of Being Accepted

14. Demen – Illdrop

Oldies, But Goldies: Godspeed You Black Emperor! – F♯ A♯ ∞

15. Godspeed You Black Emperor! – The Dead Flag Blues: The Cowboy

16. Godspeed You Black Emperor! – Providence: Dead Metheny

17. Godspeed You Black Emperor! – Providence: Kicking Horse On Brokenhill

18. Aesthesys – Marea Crescente

19. Artificial Waves – Hush And Embrace

20. VAR – Back Home

21. Il Nostro Bacio della Buonanotte: Rökkurró – Sólin Mun Skína

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – Oddfellow’s Casino – Swallow The Day:

Quella di Oddfellow’s Casino è una storia tipicamente inglese, radicata nelle montagne del Sussex e spesso intrecciata con tematiche bucoliche, paesaggi, fantasmi e atmosfere vittoriane. È tuttavia anche la storia di un piccolo culto, coltivato ai margini delle principali direttrici della musica indipendente, da ormai oltre quindici anni. Al centro di entrambe vi è la poetica di David Bramwell, cantautore dai variegati trascorsi artistici e orchestratore di suoni tanto ispirato e poliedrico da essere stato definito il “Sufjan Stevens inglese”. Al di là delle possibili comparazioni, nella sua musica convivono senz’altro scrittura ispirata, gusto per gli arrangiamenti e occasionali torsioni acide o addirittura rumoriste.

Bramwell e soci stanno per pubblicare, all’inizio del prossimo mese di luglio, il sesto capitolo della loro produzione discografica, “Oh, Sealand”, ispirato appunto a tematiche marine, delle quali l’anticipazione “Swallow The Day” reca con sé tutta la vastità dell’orizzonte e l’ariosa purezza melodica.

Oh, Sealand by Oddfellow's Casino

