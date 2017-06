PHOENIX: ASCOLTA PER INTERO IL NUOVO DISCO “TI AMO”

Esce oggi “Ti Amo” nuovo disco dei Phoenix che segue di quattro anni l’ultimo “Bankrupt!”:

Anticipato nelle scorse settimane dal singolo J-Boy l’album fin dal titolo è un omaggio al nostro paese come dichiarato dagli stessi autori in più interviste nelle quali veniva citata l’italo-disco, la dolce vita, Monica Vitti e Marcello Mastroianni.

La band sarà in Italia per un’unica data luglio:

Sabato 22 luglio – Postepay Sound, Rock In Roma