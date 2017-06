GOMMA: TUTTE LE DATE DEL TOUR ESTIVO. ASCOLTA LA DEMO DI “ELEFANTI”.

Si aggiungono nuove date al tour di “Toska” dei Gomma .

Esattamente un anno fa la band registrava i demo dei pezzi che avrebbero costituito poi il loro album d’esordio. Tra questi ecco uno dei primi brani composti: “Elefanti”.

Elefanti suonava così quando l’abbiamo scritta la prima volta. Un regalo per chi ci ha seguito e continua a seguirci ancora adesso. Questa estate saremo in giro, per salutarvi ancora una volta dal vivo. commenta la band.

Di seguito le date del tour estivo:

17.06 – Formigine (MO) – Moninga Festival 2017

29.06 – Napoli – NaDir Festival

08.07 – Arezzo – Mengo Music Fest

12.07 – Carpi – Festa dell’Unità di Carpi

14.07 – Terni – Ephebia Festival

15.07 – Milano – Fresh Touch Festival

16.07 – Udine – Cas*Aupa Social Garden

21.07 – Benevento – Soundproof Festival

22.07 – Tirrenia (PI) – Bagno degli americani

23.07 – Cassano Magnago (VA) – Woodoo Festival

26.07 – Montecosaro (MC) – Mind Festival

29.07 – Vasto – Siren Festival

04.08 – Barcellona P. di Gotto (ME) – Perditempo

05.08 – Lamezia Terme – Color Fest

18.08 – Taranto – Cinzella Festival

19.08 – San Giustino (PG) – Roccolo Park Festival

20.08 – Sant’Omero (TE) – Salvami Musica Festival

22.08 – Asolo (TV) – AMA Music Festival

27.08 – Torino – Todays Festival

01.09 – Alessandria – Repubblica Indipendente di Lu

02.09 – Sarezzo (BS) – indi(E)alet Music Festival