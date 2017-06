LARS ROCK FEST 2017: LA LINE-UP UFFICIALE

Giunto alla sua sesta edizione, il Lars Rock Fest si conferma con uno dei festival più interessanti o originali dell’estate in musica nazionale.

Tre giorni di programmazione (uno in più rispetto alle precedenti edizioni) puntando sul suo caposaldo imprescindibile: l’intera manifestazione sarà ad ingresso gratuito.

Nella comoda cornice dei giardini pubblici di Chiusi (SI) il Lars Rock Fest, come ormai da tradizione, conferma la vocazione internazionale per la proposta musicale, infatti gli headliner del 2017 saranno Gang Of Four, nella loro unica data italiana (7 luglio), Public Service Broadcsting (8 luglio) e Austra (9 luglio). Ad impreziosire la line up, un’altra manciata di nomi interessantissimi del panorama nazionale come opening act, dagli In Zaire a Wrongonyou, passando per His Clancyness, Warias, M!R!M e Havah. E infine l’aftershow acustico sul Campfire Stage, dove si alterneranno, uno per sera, Girless, Blanket Fort e Jm.

Confermato anche il ricchissimo mercato del vinile che nelle precedenti edizioni ha coinvolto tanti appassionati di musica. Si rinnova inoltre la collaborazione con la Biblioteca delle Nuvole di Perugia, che porterà al Lars Rock una serie di attività legate all’arte del fumetto e dell’illustrazione. Menzione speciale infine per la parte enogastronomica in cui le tipicità culinarie di Toscana e Umbria avranno modo di incontrarsi in un’accogliente area ristoro per tutti i partecipanti al festival.

LARS ROCK FEST 2017

3 days of Love & Music

7-8-9 LUGLIO

GIARDINI PUBBLICI – CHIUSI (SI)

INGRESSO GRATUITO

VENERDI’ 7 LUGLIO

Gang Of Four

+ M!R!M | Havah

Campfire Stage aftershow

Girless

SABATO 8 LUGLIO

Public Service Broadcasting

+ In Zaire | Warias

Campfire Stage aftershow

Blanket Fort

DOMENICA 9 LUGLIO

Austra

+ Wrongonyou | His Clancyness

Campfire Stage aftershow

Jm