Quartetto di Chesterfield, TRASH arrivano giusti in tempo per la stagione dei festival estivi, con un singolone da far brillare gli occhi agli amanti dell’indie pop meglio congegnato. “Migraines” inizia su toni lo-fi e sonorità quasi da Super Nintendo, per poi sbocciare – letteralmente – in un pezzo trascinante tutto cori e riff di chitarre.

Paragonati dalla stampa britannica a The Magic Gang ed ai giovani The Night Café di Liverpool, TRASH si preparano a mesi tra palchi e festivals, in attesa dell’EP – self-titled – in uscita entro la fine dell’estate.