WOLF ALICE: IL NUOVO ALBUM “VISIONS OF LIFE” ESCE IL 29/09. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “YUK FOO”.

I Wolf Alice, tornano con un nuovo attesissimo album “Visions Of A Life” e una serie di concerti in tutto il mondo.

“Visions Of Life” sarà pubblicato il 29 settembre 2017 via Dirty Hit/Caroline International (distribuzione Universal).

“Yuk Foo”, un primo assaggio del nuovo album, è stato lanciato in anteprima ieri sera da Annie Mac come Hottest Record in the World su BBC Radio1 ed è disponibile in streaming e download. Annie Mac aveva già suonato la canzone “Giant Peach” – dal loro primo LP (certificato Disco d’Oro) “My Love Is Cool” – come primo brano della sua prima trasmissione su radio di Radio 1 nel marzo 2015 e ieri sera ha ripetuto l’impresa per il suo ritorno in trasmissione: