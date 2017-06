MUORE A 73 ANNI ANITA PALLENBERG ATTRICE ED EX-PARTNER DI KEITH RICHARD

L’attrice, modella e stilista italo tedesca, nata a Roma, Anita Pallenberg è scomparsa oggi all’età di 73 anni. Ancora sconosciute le cause della morte.

Famosa sulle passerelle e al cinema (nel 1968 era protagonista nel film cult “Barbarella”) il suo nome è in particolare legato a quello dei Rolling Stones.

Partner di Brian Jones prima e di Keith Richard poi con quest’utlimo ebbe 3 figli e una relazione lunga e burrascosa soprattutto a causa dell’eccessivo consumo di eroina.

Sono suoi i cori in “Sympathy For the Devil”.