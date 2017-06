BRIAN ENO: IN ARRIVO LA RISTAMPA DELUXE IN VINILE DI 4 CLASSICI

BRIAN ENO: IN ARRIVO LA RISTAMPA DELUXE IN VINILE DI 4 CLASSICI

Il prossimo 4 agosto UMC e Virgin EMI ripubblicheranno in versione vinile deluxe quattro grandi classici di Brian Eno: “Here Come The Warm Jets” (1974), “Taking Tiger Mountain (By Strategy)” (1974), “Another Green World” (1975) e “Before and after Science” (1977).

Ogni album, rilasciato in doppio vinile heavyweight, sono stati masterizzati da Miles Showell agli Abbey Road Studios di Londra con il processo di half speed mastering procedura che permette di riversare sui tradizionali LP da sorgente digitale con una maggiore definizione.

Questo il trailer dell’imponente operazione:

Già attivo il pre-order di queste 4 pietre miliari.