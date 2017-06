ELLE MARY & THE BAD MEN: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “UNDEAD”

Esce oggi, giovedì 15 giugno, “Undead”, secondo singolo per Elle Mary & The Bad Men trio di base a Manchester guidato dalla cantautrice gallese Elin Rossiter.

Dopo “Pretend”, svelato a maggio, arriva un nuovo estratto dall’album di debutto atteso per fine anno su etichetta A Modest Proposal Recods, label italiana già ‘casa’ di Barbarisms e From A Distance:

Elle racconta così il brano:

Parla della morte di mio padre. L’ho perso nel 2014 per un cancro. Per un pò, esteriormente, davo l’impressione di stare bene. Reagivo al dolore come se avessi voluto rivederlo presto, percepivo la sua morte come un fase, che prima o poi sarebbe finita. Sentivo che lo avrei riabbracciato presto… poi, improvvisamente, ho capito che non era così… questa consapevolezza mi ha colpito.