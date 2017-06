ASCOLTA E SCARICA “KO COMPUTER” DISCO TRIBUTO AI RADIOHEAD REALIZZATO DA ARTISTI ITALIANI

E’ disponibile da oggi, 16 giugno (data non a caso, stasera la band di Oxford si esibirà a Monza e esattametne 20 anni pubblicavano il loro capolavoro più noto), “KO Computer” disco nel quale artisti italiani del calibro di Motta & Appino, Colapesce, Nada, IoSonoUnCane, Paolo Benvegnù, Cristina Donà, Niccolò Fabi e molti altri, rileggono alla loro maniera i 12 brani contenuti in “OK Computer” dei Radiohead.

Ascolta e scarica l’album in free download QUI.

La bellissima iniziativa è stata ‘patrocinata’ da Radio1 Rai e King Kong, trasmissione radiofonica condotta da Silvia Boschero, e vivrà anche una parentesi live il 18 giugno all’ Ex Dogana, Via dello Scalo San Lorenzo, di Roma con la presenza già annunciata la presenza di Paolo Benvegnù, Diodato, Cristiano Godano, Jukka Reverberi, Max Collini.

Questa la tracklist completa del disco:

Motta&Appino “Airbag”

Diodato “Paranoid Android”

Niccolò Fabi “Subterranean Homesick Alien”

Colapesce “Exit Music (For A Film)”

Dimartino&Cammarata “Let Down”

Marlene Kuntz “Karma Police”

Spartiti “Fitter Happier”

Adriano Viterbini “Electioneering”

Iosonouncane “Climbing Up The Walls”

Nada&Alazka “No Surprises”

Cristina Donà “Lucky”

Paolo Benvegnù “The Tourist”