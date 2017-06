CHAMOISIC, FESTIVAL IN CINQUE COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA DALL’8 AL 23 LUGLIO 2017

CHAMOISic, festival di musica sperimentale, elettronica, contemporanea e improvvisativa avrà luogo in cinque Comuni della Valle d’Aosta dall’8 al 23 luglio 2017: Chamois, Antey-Saint-André, Etroubles, La Magdeleine, Valtournenche.

Il festival è a ingresso gratuito con possibilità di campeggio libero in area attrezzata.

Questo il programma completo:

SABATO 8 LUGLIO

Valtournenche

CARLONE LI CALZI RIGHEIRA: ITALIANI

Gian Luigi Carlone (voce, sax, flauto, elettronica), Giorgio Li Calzi (elettronica, tromba, vocoder), Johnson Righeira (voce, theremin)

DAL 13 AL 15 LUGLIO

La Magdeleine

FARE CORO CON TUTTI

Masterclass con Giorgio Guiot

Info & iscrizioni: chamoisic@gmail.com

DAL 13 AL 15 LUGLIO

La Magdeleine

CANTARE DI CASA IN CASA

Coro popolare per tutti con Giorgio Guiot

Info & iscrizione gratuita – chamoisic@gmail.com

DOMENICA 16 LUGLIO

Etroubles

PASSEGGIATA IN DO

con Marco Pozzi (guida), Manuel Zigante (violoncello), Giuseppe Gavazza (elettronica).

DAL 18 AL 20 LUGLIO

Antey-Saint-André

SCOTTISH WEST HIGHLAND TRADITIONAL MUSIC

Masterclass condotta da Iain MacFarlane (violino), Christine Hanson (violoncello), Ewan Robertson (chitarra). info & iscrizioni: chamoisic@gmail.com

DAL 21 AL 23 LUGLIO

Chamois

ALTRA MUSICA IN ALTA QUOTA

Musica eclettica come aria fresca. Suoni inaspettati rompono il silenzio di luoghi incantati armonizzandosi in essi.