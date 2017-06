L’ATTIMO FUGGENTE 12 GIUGNO 2017

01. Il Nostro Singolo della Settimana: Lake Ruth – Dry Salt In Our Hair

02. Burning Hearts – Did You Want To Save Me

03. Jane Weaver – Did You See Butterflies?

04. Modern Cosmology – Power Of Touch

05. Sea Offs – Strawberry

06. The Left Outsides – The House Of The Stone Bell

07. Caitlin Pasko – Open Windows

08. Cloud Tangle – The Feeling Of You

09. Big Thief – Watering

10. Torres – Skim

11. Nadine Shah- Yes Men

12. Micah P. Hinson – Lover’s Lane

13. Monk Parker – Gaudy Frame

14. David Hurn – Private Ruins

15. Pat Keen – Albatross

16. Angelo De Augustine – Crazy, Stoned And Gone

17. The Red F – Fingers

18. Iron & Wine – Call It Dreaming

19. Bonnie Prince Billy & Nathan Salsburg – Beargrass Song

20. Yadayn – Adem

21. Baxter Roy Long – The Five Gaited-Horse

22. The Green Kingdom – Unnamed Lands

23. Il Nostro Bacio della Buonanotte: James Blackshaw – Key

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – Lake Ruth – Dry Salt In Our Hair:

I Lake Ruth, da New York City sono un trio composto da Hewson Chen multistrumentista, già con The New Lines, il batterista Matt Schulz (Holy Fuck, SAVAK, Enon) e la cantante Allison Brice, già al lavoro con The Eighteenth Day Of May e The Silver Abduction. Abbiamo molto amato il loro ottimo album di debutto, “Actual Entity”, uscito un anno fa, per la sua perfetta miscela di spunti pop e arrangiamenti sul filo della sperimentazione. E, naturalmente, per l’ammaliante e scintillante voce di Allison. Durante la lavorazione del secondo album, Christophe Vallian dei Le SuperHomard, trio pop di chiara matrice Stereolab, proveniente da Avignone, ha contattato la band newyorkese nella speranza che potessero remixare “Dry Salt In Your Hair” uno dei brani contenuti nell’esordio dei francesi. I Lake Ruth si sono detti entusiasti, ma hanno finito per incidere una vera e propria cover, piuttosto che un remix, senza usare nessuna delle parti originali. Nonostante fossero un po’ preoccupati che la loro versione fosse troppo distante dall’originale, il brano è stato subito amato da Christophe. E anche da noi, tanto che è diventato il nostro nuovo brillante singolo della settimana.

L’Attimo Fuggente è una trasmissione radiofonica in diretta, condotta da Francesco Amoroso e Raffaello Russo, che va in onda ogni lunedì, dalle 21:00 alle 23:00 su Radio Città Aperta in streaming (http://radiocittaperta.it/onair). Da oltre cinque anni, attraverso la radio e la propria pagina Facebook, grazie a rubriche, piccoli speciali e monografie in pillole, tantissime anteprime e novità, ma anche recuperi dal passato prossimo e remoto, coinvolgenti live acustici in studio, L’Attimo Fuggente tenta di dare assoluto ed esclusivo risalto alle emozioni nella musica. Le mode, i generi, il successo, vanno e vengono, ma le emozioni che la musica riesce a regalare rimangono per sempre.

Parafrasando il protagonista dell’omonimo film degli anni novanta: Non ascoltiamo e suoniamo musica perché è carino: noi ascoltiamo e suoniamo musica perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la musica, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.