QUEENS OF THE STONE AGE: ECCO TUTTI I DETTAGLI DI “VILLAINS”, IL PRIMO SINGOLO E UNA DATA ITALIANA

Prodotto da Mark Ronson, co-prodotto da Mark Rankin e mixato da Alan Moulder, “Villains” è il primo album dei Queens Of The Stone Age da “…Like Clockwork” del 2013 ed uscirà il 25 Agosto su Matador Records.

Inconfondibili come sempre lo splendido artwork dell’illustratore Boneface e il suono della lineup che ha portato “…Like Clockwork” in giro per il mondo (il fondatore/chitarrista/cantante/autore Joshua Homme, Troy Van Leeuwen (chitarra, tastiere), Michael Shuman (basso), Dean Fertita (tastiere, chitarra), Jon Theodore (batteria). Come dice lo stesso Homme L’aspetto più importante nel fare questo album è stato ridefinire il nostro suono, domandandoci e rispondendo alla domanda ‘che suono abbiamo adesso?’ Se non fai un ottimo primo album dovresti smettere, ma se lo fai e poi il tuo suono non evolve diventi la parodia di quel suono originale.

“The Way You Used to Do” è il primo singolo estratto:

Il titolo “Villains” non è una dichiarazione politica. Non ha niente a che vedere con Trump o nessuna di quelle storie. È semplicemente 1) una parola fantastica e 2) un commento sulle tre versioni di ogni scenario: il tuo, il mio e quello che è successo davvero… Ognuno ha bisogno di qualcosa o qualcuno a cui dar contro, il proprio cattivo. Non puoi controllarlo. L’unica cosa che puoi controllare è quando lo lasci andare ha dichiarato Joshua Homme

“Villains” sarà subito disponibile per il preordine in vinile deluxe, vinile, CD e digitale (tutti i formati includono il download immediato del primo singolo “The Way You Used To Do”), Villains comprende le seguenti canzoni:

1. Feet Don’t Fail Me

2. The Way You Used To Do

3. Domesticated Animals

4. Fortress

5. Head Like A Haunted House

6. Un-Reborn Again

7. Hideaway

8. The Evil Has Landed

9. Villains Of Circumstance

I Queens Of The Stone Age annunciano anche un’unica data italiana:

4 novembre @ Bologna, Unipol Arena