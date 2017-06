THOM YORKE IN CONCERTO A MACERATA. SUONERA’ PER I TERROMOTATI.

La notizia circolava da qualche giorno e la conferma è arrivata due giorni durante la data fiorentina dei Radiohead: Thom Yorke suonerà all’interno del festival Sferisterio di Macerata e l’intero ricavato sarà devoluto alle popolazioni terremotate.

La data che si terrà il prossimo 20 agosto potrebbe vedere coinvolti anche altri membri della band in particolare Jonny Greenwood che non ha mai fatto mistero di volrersi rendere utile in favore delle popolazioni gravemente colpite dai recenti terremoti che hanno interessato il centro Italia.