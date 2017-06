JUSTIN VERNON (BON IVER) E AARON DESSNER (THE NATIONAL) FORMANO I BIG RED MACHINE. GUARDA IL LIVE ALL’EAUX CLAIRES.

Durante il weekend appena passato si è tenuto il terzo Eaux Eaux Claires Music & Arts Festival, evento musicale organizzato da Justin Vernon (Bon Iver) Aaron Dessner chitarrista dei The National.

Vernon e Dessner hanno colto l’occasione per esibirsi come Big Red Machine presentando materiale inedito.

Big Red Machine è il titolo di una canzone composta dai due musicisti in occasione della compilation benefica “Dark Was The Night” (era il 2009).