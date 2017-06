LCD SOUNDSYSTEM: IL NUOVO DISCO E’ “AMERICAN DREAM” ED ESCE A SETTEMBRE

Finalmente il nuovo atteso disco degli LCD Soundsystem ha un titolo e una release-date.

“American Dream”, album che segna il ritorno ufficiale del progetto di New York dopo circa 7 anni (“This Is Happening” usciva nel 2010) vedrà la luce il prossimo 1 settembre su Columbia/DFA e conterrà i brani svelati nelle scorse settimane e suonate live al Saturday Night Live: “Call the Police” e la title-track “American Dream”.

Ecco la tracklist:

oh baby

other voices

i used to

change yr mind

how do you sleep?

tonite

call the police

american dream

emotional haircut

black screen