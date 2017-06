STREAMING: FAIRCHILD So Long And Thank You

Li avevamo visti live lo scorso Novembre, per una data all’Hoxton Square Bar & Kitchen (clicca qui). Per FAIRCHILD – sestetto indie rock australiano – molte cose sono cambiate nel frattempo. Chiusa l’esperienza britannica dopo due anni trascorsi a Manchester tra palchi e studio, ecco il ritorno in pompa magna dalla nativa Australia. “So Long And Thank You” é il nuovissimo singolo, primo estratto dall’album d’esordio (che s’intitolerà come la nuova traccia) in uscita ad Agosto per Canvas Sounds.

Il brano é dedicato al chitarrista Tim Voeten, in omaggio al padre mancato da poco, ma con un messaggio di gratitudine a chiunque si sia rivelato vicino alla band in questi ultimi mesi ed anni.

Ascolta “So Long And Thank You” qui sotto.