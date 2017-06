JONNY GREENWOOD INSIEME A THOM YORKE PER IL LIVE A MACERATA. ECCO TUTTE LE INFO.

Thom Yorke live a Macerata per un concerto benefico.

La notizia trapelata qualche giorno fa è ora ufficialmente confermata e tutte le info necessarie sono state comunicate.

Domenica 20 agosto 2017 all’interno dello Sferisterio di Macerata insieme a Yorke sul palco ci sarà anche Jonny Greenwood e gli interi proventi del concerto finanzieranno il recupero, il restauro e la tutela del rilevante patrimonio artistico, gravemente segnato dai terremoti del 2016.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato in giornata:

Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead si esibiranno in un concerto unico ed esclusivo il 20 agosto 2017 allo Sferisterio di Macerata per intervenire in favore della zona meridionale delle Marche.

Dopo essere stata colpita da numerose forti scosse di terremoto l’anno scorso, Jonny vuole porre l’attenzione sulle continue difficoltà di questa parte della Regione. Inoltre il concerto sarà a favore di un comitato a scopo benefico, ”ArteProArte”, costituito in questi giorni e che agirà in collaborazione con la Sovrintendenza della Regione Marche. Il comitato sosterrà, in collaborazione con i proprietari delle opere, il finanziamento per il recupero, il restauro e la tutela del rilevante patrimonio artistico del sud delle Marche così pesantemente danneggiato dai terremoti.

Thom e Jonny eseguiranno una selezione di brani dei Radiohead con nuovi ed essenziali arrangiamenti.

Comnunicati anche i prezzi dei biglietti:

Settore Platino: € 250+ diritti di prevendita

Settore Oro: € 150+ diritti di prevendita

Settore Verde: € 100+diritti di prevendita

Settore Blu: € 80 + diritti di prevendita

Settore Rosso: € 60 + diritti di prevendita

Settore Giallo: € 50+ diritti di prevendita

Balconata: € 50+ diritti di prevendita

Biglietti in vendita dalle ore 11 di martedì 27 giugno su vivaticket.it e in biglietteria dei teatri.

Prezzi e settori su http://www.vivaticket.it/ita/event/thom-and-jonny/99112

Independente Concerti inoltre pone l’attenzione sulle norme di acquisto e ritiro biglietti che saranno particolarmente restrittive per evitare fenomeni di secondary ticketing:

Mancare è quasi impossibile.